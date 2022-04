King Hannah ancora grandi nomi per Off Tune Festival

Ancora grandi nomi per l’edizione 2022 di Off Tune Festival. King Hannah, Horse Lords e Cane di Goya sono le band che, insieme al già annunciato Thurston Moore Group, vanno a completare la line up di venerdì 10 giugno

Off Tune Festival, dal 9 al 12 giugno prossimi a Prato: King Hannah, Horse Lords e Cane di Goya sono le band che, insieme al già annunciato Thurston Moore Group, vanno a completare la line up di venerdì 10 giugno, sul palco di Officina Giovani.

Fenomenale duo proveniente da Liverpool, i King Hannah sono stati incoronati “next big thing” della scena britannica. Il recente album “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me” conferma le buone parole spese da critica e fan. Dal vivo come in studio, i King Hannah spaziano tra sognante dream rock e atmosfere low-fi, in un continuo rimando tra Inghilterra e America: Smog, Mazzy Star, Portishead e persino Neil Young, per citare le loro muse. Ad aggiungere pennellate di psichedelia è la voce magnetica di Hannah Merrick.

Altrettanto intrigante il progetto degli Horse Lords, quartetto di Baltimora gravitante in orbite post-minimaliste: un sound ballabile, radicale e sperimentale che combina reminiscenze prog e accenni krautrock, schegge di afrobeat e math rock in abbondanza.

E sempre venerdì 10 giugno all’Off Tune Festival sarà la volta del Thurston Moore Group, la band del cofondatore dei Sonic Youth e icona dell’alternative rock Thurston Moore. La giornata si aprirà sulle note dei toscani Cani di Goya.