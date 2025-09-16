Killer Denisa, pm ‘vada a processo anche per delitto Ana’

Controradio Streaming
Per l’inchiesta sulla morte di Ana Maria Andrei, 27enne romena, la procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne originaria della Romania e residente a Monsummano, che ne ha confessato il delitto dopo il ritrovamento dell’auto della giovane, scomparsa nell’estate 2024, a casa dell’uomo, perquisito perché indagato per l’omicidio di Maria Denisa Adas, la trentenne romena residente a Roma, uccisa dal vigilante nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi a Prato. A riportare la notizia della fine delle indagini e della richiesta del processo con rito alternativo Il Tirreno e La Nazione stamani.
Anche per Denisa, i cui resti sono stati rinvenuti in un campo a Montecatini dove poi è stata trovata anche la salma di Ana, sono state chiuse le indagini da parte della procura di Prato. Quest’ultima ha ipotizzato che il 32enne avrebbe agito in concorso con altri soggetti al momento non identificati e avrebbe ucciso Denisa per non subire un ricatto da 10.000 euro. Secondo quanto riporta la stampa oggi, la procura Pistoiese escluderebbe nel delitto di Ana Maria Andrei il concorso di altre persone. Quanto al movente Frumuzache avrebbe agito con l’aggravante dei futili e abietti motivi.

