Aggrediti operai in sciopero a Montemurlo, uno di loro portato in ambulanza

Operai della stireria L’Alba a Montemulo (Prato) aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento di via delle Lame: il sindacato Sudd Cobas parla di “gazebo distrutti” e “pugni e calci agli operai”. Sono 18 i lavoratori che stavano protestando, in gran parte bengalesi ma anche afghani e pakistani: uno di loro è stato portato in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Operai della stireria L’Alba a Montemulo (Prato) aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento di via delle Lame. è quanto denuncia il sindacato Sudd Cobas che parla di “gazebo distrutti” e “pugni e calci agli operai”. Sono 18 i lavoratori che stavano protestando, in gran parte bengalesi ma anche afghani e pakistani: uno di loro è stato portato in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

“Ad un anno dall’assalto a bastonate al presidio di Seano, ancora scene di violenza contro chi esercita il diritto di sciopero – dicono i Sudd Cobas -. Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese, ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio. Diritti negati, società che chiudono e riaprono sotto altri nomi e violenza contro chi protesta: succede questo nella giungla di appalti e subappalti della moda Made In Italy”.

I Sudd Cobas si appellano ai brandi committenti, “non pensino di essere estranei. Quello che è accaduto all’Alba Srl li riguarda direttamente. Prato non può più essere la citta dei diritti negati e della violenza contro chi sciopera” e invitano cittadinanza, società civile e istituzioni a reagire. “Noi – concludono – siamo pronti alla mobilitazione”.