In video esaltava Hamas e l’11 settembre, l’uomo verrà espulso dall’Italia

Mar 16 Set 2025
By Viola Giacalone
Un cittadino siriano di 63 anni è stato denunciato dalla digos di Firenze per propaganda e istigazione a delinquere per: “motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, con l’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.” in un video che aveva pubblicato su Instagram.

Da quanto spiegato dalla questura fiorentina l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e rintracciato a Firenze, avrebbe postato sul suo profilo instagram video “di esaltazione dell’operato del gruppo terroristico di Hamas e di incitamento a ripetere azioni terroristiche come quella dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti”, oltre ad altri tra cui “era ben visibile una pistola riposta in una fondina e appoggiata su un letto all’interno di un’abitazione”.
Il 63enne è stato trasferito in un Cpr in attesa di poter procedere alla sua espulsione dall’Italia.

