Mer 24 Set 2025
Indumenti per bimbi con marchio contraffatto, scatta il sequestro
By Viola Giacalone
La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato settecento capi di abbigliamento intimo per bambini con marchio contraffatto e materiale per il confezionamento in un capannone a Osmannoro, nell’hinterland del capoluogo toscano. Un imprenditore cinese di seconda generazione è stato denunciato per contraffazione e commercio di prodotti falsi.

Dietro la facciata di un negozio di vendita all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e casalinghi, spiegano le fiamme gialle in una nota, si celava in realtà una rivendita parallela di capi con griffe false del settore della moda destinati ai più piccoli.
Sono in corso approfondimenti per ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete distributiva e i flussi finanziari per individuare eventuali ulteriori responsabili lungo la filiera criminale. Inoltre, verifiche in atto anche sulla qualità dei capi di abbigliamento. Il fenomeno, spiegano gli investigatori, non è solo un reato contro il mercato, ma un attacco diretto al sistema economico nazionale: le imprese sane vedono sottratte quote di mercato, la concorrenza viene drogata, il fisco perde gettito per milioni di euro, mentre i consumatori rischiano di acquistare prodotti privi di garanzie, potenzialmente dannosi per la salute. Grave, in questo caso, l’esposizione dei minori a capi non certificati.

