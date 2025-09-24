Controradio Streaming
ToscanaCronacaA fuoco sacchi spazzatura messi sotto auto a Empoli. Tre serie di...
ToscanaCronaca

A fuoco sacchi spazzatura messi sotto auto a Empoli. Tre serie di incendi, danni a quattro vetture

By Viola Giacalone
I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte a partire dalle 3 nel comune di Empoli per una serie di incendi di sacchi di raccolta differenziata che sono stati posizionati sotto le auto: tre le vetture danneggiate, di cui due completamente bruciate. Si indaga l’ipotesi di atti vandalici.

per una serie di incendi di sacchi di raccolta differenziata che sono stati posizionati sotto le auto: tre le vetture danneggiate.  La prima serie di incendi è avvenuta in via Lucchese fino ad arrivare a Via Alamanni: un’auto parzialmente danneggiata dall’incendio. A seguire, a distanza di circa 100 metri in via Empoli Vecchio e via Livornese sono andate a fuoco altre due autovetture. A distanza di breve tempo l’ultimo incendio di una vettura in via Beato Angelico.  Un quarto intervento dei vigili del fuoco ha invece riguardato alcuni sacchi di rifiuti andati a fuoco senza coinvolgere nessun mezzo. Gli incendi sono avvenuti tutti nel quartiere di Santa Maria a poche centinaia di metri l’uno dall’altro I carabinieri di Empoli stanno seguendo l’ipotesi dell’atto vandalici, i militari hanno svolto i sopralluoghi e raccolto le testimonianze dei residenti e dei proprietari dei veicoli danneggiati.

