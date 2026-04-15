Giani: CPR ad Aulla? Esprimerò parere contrario

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, riguardo la possibilità di realizzare un Cpr in Toscana. Giani ha confermato l’arrivo di una comunicazione del ministro Piantedosi alla sua segreteria. Ferma contrarietà anche da AVS.

“E’ arrivata una lettera di Piantedosi alla mia segreteria che si riferisce al fatto che lui vuole fare un Cpr a Pallerone, nel comune di Aulla, luogo bello quanto fragile. Per me è un oltraggio alla Lunigiana andare lì a fare il Cpr. È un grande errore e un grande sbaglio e io per quello che posso mi opporrò ed esprimerò il mio parere contrario” questo quanto ha dichiarato Giani.

La notizia di un possibile CPR nel comune di Aulla – dichiarano Dario Danti e Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra Toscana – ci vede fermamente contrari. I Centri di permanenza per i rimpatri sono, nei fatti, dei buchi neri dei diritti fondamentali: luoghi di detenzione amministrativa dove persone che non hanno commesso reati vengono private della libertà in condizioni spesso degradanti».

«La Toscana – proseguono gli esponenti di AVS – terra di diritti e di accoglienza diffusa, non può e non deve diventare la sede di un modello securitario fallimentare che calpesta la dignità umana. Porre il tema in termini di alleggerimento dei CAS è degradante».

«Continuiamo ad essere convinti – concludono Danti e Zaratti – che la sicurezza si faccia con il coinvolgimento delle persone migranti nelle nostre comunità, non con l’inumana reclusione in centri che assomigliano a dei veri e propri lager. Chiediamo al Presidente Giani di fare muro contro questa scelta: la Toscana non ha bisogno di mini-carceri per migranti, ma di politiche migratorie serie, umane e basate sulla legalità del diritto».