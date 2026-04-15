Toscana, Piantedosi scrive a Giani: il CPR si farà ad Aulla

Individuata un’area per la realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo avrebbe comunicato al governatore della Toscana, Eugenio Giani. Fossi (PD): scelta grave e sbagliata

Individuata l’area per il Cpr in Toscana, Piantedosi scrive a Giani. Il centro si farà per i migranti nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara.Nell’area sono ancora in corso le necessarie verifiche di fattibilità. A compensazione della presenza del nuovo Cpr nella zona di riferimento potrebbe essere valutato l’alleggerimento delle presenze dei Cas (Centri accoglienza straordinaria).

“L’individuazione di un’area ad Aulla, nella provincia di Massa Carrara, per un nuovo CPR è una scelta grave e sbagliata. I Centri di permanenza per i rimpatri sono un modello fallimentare e disumano che non garantisce sicurezza né rispetto dei diritti ma ricorda più il modello dei lager. La Toscana ha una tradizione diversa, basata su accoglienza diffusa e integrazione. Rispondere a fenomeni complessi con strutture detentive è una scorciatoia ingiusta che Piantedosi ed il governo vogliono usare per fronteggiare la questione.

È inoltre inaccettabile che decisioni così vengano calate dall’alto, senza un vero confronto con i territori e la Regione che si sono già dichiarati contrari.

Chiediamo di fermare questo progetto e aprire subito un dialogo: servono soluzioni serie, umane ed efficaci, non propaganda” così commenta Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana.