Firenze, Conference L.: transennati Battistero, Duomo, ‘Biancone’ e Loggia Lanzi 

I monumenti di Firenze strano protetti in vista dell’arrivo dei tifosi inglesi del Crystal Palace per la partita di Conference .League prevista domani allo stadio Franchi.

Per prevenire danneggiamenti, così come predisposto in passato, su richiesta della Prefettura da stamattina Servizi alla Strada, una partecipata del Comune di Firenze, ha installato le transenne antisfondamento attorno ai principali edifici e statue in città, tra cui il Battistero, il Biancone (ossia la Fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati), la Loggia dei Lanzi, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Le misure hanno finalità preventiva

Si tratta delle misure di sicurezza per proteggere i monumenti di Firenze in occasione della partita di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace prevista domani allo stadio Franchi. rispetto a intemperanze che potrebbero sfociare in vandalismi.

Sempre in vista dello stesso incontro la prefettura ha ribadito, come in altre partite casalinghe della stagione dei viola, i consueti divieti e limitazioni alla vendita e al porto di bevande alcoliche o in vetro, e dell’ingresso allo stadio di bombolette contenenti spray urticantiFirenze, Conference L.: transennati Battistero, Duomo, Biancone e loggia lanzi