Conference league: allerta a Firenze, ‘blindati’ monumenti e stretta su alcolici

Conference league – Firenze in allerta per la gara di Conference League tra Fiorentina e Betis Siviglia, in programma il prossimo 8 maggio allo stadio Artemio Franchi, ‘blindati’ i monumenti.

Controlli delle forze dell’ordine, monumenti del centro transennati e stretta sul consumo di alcol. Giovedì a Firenze arriva il Betis Siviglia per il ritorno della semifinale di Conference League in programma allo stadio Franchi contro la Fiorentina (alle 21) e la prefettura, al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, “considerata la delicatezza dell’incontro” fa scattare “alcune misure di rigore finalizzate sia alla salvaguardia dell’importante patrimonio artistico e culturale del centro storico di Firenze sia al sereno svolgimento della manifestazione calcistica”. Così saranno transennate alcune aree in cui insistono i principali monumenti cittadini, tra cui la Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi, il Battistero e il Duomo.

Già a partire da oggi poi sono stati disposti servizi dinamici e in forma fissa delle forze di polizia in piazza della Signoria, piazza Duomo, piazza Santa Maria Novella, piazza Santo Spirito e piazza Santissima Annunziata, in aggiunta agli ordinari servizi di controllo.

Scattano poi una serie di divieti, come la vendita da asporto di bevande in vetro o di lattine dalle 18 di domani alle 7 di venerdì in centro storico. Vietata la vendita da asporto da mezzogiorno dell’8 maggio alle 2 del 9 in piazza Indipendenza, in via Nazionale e all’esterno dello stadio. Nella stessa fascia oraria e nelle stesse zone sarà vietato il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e, dentro e fuori il Franchi, la detenzione di bomboletta spray urticanti.