www.controradio.it Firenze: dal 29 Maggio torna Sale, il festival dedicato a Fabio Picchi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Il motto scelto per la terza edizione del festival che si svolge nel quartiere di Sant’Ambrogio è “bombardiamo il mondo di cose buone”

“Bombardiamo il mondo di cose buone” : si intitola così la terza edizione di Sale-Sant’Ambrogio in festival, SALE, la rassegna di eventi dedicata a Fabio Picchi, al via nel quartiere di Sant’Ambrogio a Firenze dal 29 maggio. La rassegna si svolge in nome di Fabio Picchi, chef e fondatore del Cibreo, scomparso nel 2022 ed è guidata dal figlio Giulio, ceo del gruppo Cibreo e direttore artistico del Teatro del Sale a Firenze.

L’evento di apertura del festival, in programma il 29 maggio, si intitola ‘Il cibo come unione della comunità’: durante la giornata ci saranno workshop, la cena evento ‘Così lontani, così vicini’ con un food special appartenenti alla cultura gastronomica delle due comunità ospiti, quella georgiana e quella senegalese. La serata del 30 maggio è dedicata a Fabio Picchi e ha come titolo ‘Il cibo come emozione ed ispirazione collettiva’, con cena evento ‘L’albero di Fabio: la genealogia degli chef che hanno ispirato la cucina di Fabio Picchi’.

La giornata del 31 maggio sviluppa il tema annuale del festival esplorando il suo rapporto con le materie prime o la cucina, il giorno successivo si parla del cibo come condivisione con la comunità.

Proprio l’1 giugno è in programma la cena di beneficenza per le associazioni filantropiche di Firenze, poi ‘Il ballo del sale’, uno spettacolo musicale che chiude il festival. Tante le attività alle botteghe: tra queste le iniziative alla libreria Malaparte, con una sezione dedicata ai libri sul cibo (tutti i giorni della rassegna) e il testo teatrale ‘La cantata del napoletano avviene da lontano’, atto unico di Fabio Velotti nella bottega di parrucchiere Rasoi Hair Jazz (via Ghibellina 55r, con una doppia rappresentazione il 29 maggio).

“Sale è molto più di un festival di quartiere, è la città che torna padrona di se stessa e celebra le proprie virtù, il proprio saper fare, quel senso tutto fiorentino di immaginare la vita e la quotidianità come qualcosa di bello e collettivo, come di una famiglia che si riunisce per le feste”, ha spiegato Picchi. Alla presentazione ha preso parte anche la sindaca Sara Funaro.

NELL’AUDIO, il direttore artistico del Festival, Giulio Picchi