Future Days a Scandicci: al Centro Rogers una giornata su innovazione, lavoro e comunicazione

Il prossimo venerdì 17 aprile Scandicci ospita Future Days, l’evento dedicato a innovazione, comunicazione e nuove competenze, in programma al Centro Rogers e organizzato da Jet’s, agenzia associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Scandicci e in partnership con Giovanisì e ITS Mita Academy.

Durante la giornata sarà illustrata la ricerca “Dentro la trasformazione digitale del Paese: progressi, divari e sfide della P.A. italiana” sviluppata dal Centro Studi Enti Locali sulla transizione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. Una evoluzione che passa anche dalla figura del Responsabile per la transizione digitale (RTD), prevista dall’articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale con il compito di guidare l’innovazione tecnologica, coordinare i processi di digitalizzazione e garantire l’integrazione dei sistemi informativi. Una figura chiave, dunque, almeno sulla carta. Nei fatti, però, la sua presenza appare spesso più formale che sostanziale. Analizzando oltre 16mila amministrazioni tra Enti Locali e istituti scolastici, è emerso come la funzione sia spesso associata a uffici o figure come Sindaci e responsabili dei servizi finanziari, che di fatto non possono rappresentare un vero presidio organizzativo dedicato.

L’iniziativa dei Future Days riunisce imprese, istituzioni, professionisti e mondo della formazione per una giornata di confronto sui cambiamenti in corso nel lavoro e nella società, con un’attenzione particolare al ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

L’evento si articola in tre sale tematiche. La sala plenaria accoglie i momenti istituzionali e i principali approfondimenti sul rapporto tra capitale umano e tecnologia, con la partecipazione, tra gli altri, di Bernard Dika, Antonella Vitiello, Alessandro Innocenti, Luca Lastrucci.

Accanto a questa, la sala Future Safari è dedicata ai temi più operativi legati all’intelligenza artificiale e allo sviluppo del personal branding per professionisti, con interventi di esperti come Mauro Lupi, Fabio Antichi, Alessandro Mazzù ed Emilio Bonura, impegnati a tradurre strumenti e trend in applicazioni concrete.

Completa il percorso la sala curata dai Markettisti Anonimi, interamente focalizzata sul marketing contemporaneo, tra strategie e neuromarketing, con sessioni pensate per favorire il confronto diretto e la costruzione di competenze spendibili.

«Abbiamo voluto portare a Scandicci un evento che metta insieme realtà diverse ma complementari», spiega Andrea Fontanelli, CEO di Jet’s. «Oggi il futuro si costruisce creando connessioni tra chi forma, chi lavora e chi innova. Future Days nasce proprio per facilitare questo incontro».

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi della trasformazione digitale della pubblica amministrazione, della mobilità e della promozione turistica. Nel corso della giornata sono previsti inoltre momenti laboratoriali e workshop pratici, pensati per offrire strumenti e occasioni di confronto diretto tra i partecipanti.

A chiudere l’evento, i PA Event Awards, il premio nazionale dedicato agli eventi dei Comuni italiani, che valorizza i progetti più innovativi realizzati sui territori.