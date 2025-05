www.controradio.it Regionali: inizia il percorso nel centro sinistra per costruire il campo largo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Dopo la segreteria regionale del Pd, inizia il percorso per costituire una coalizione larga che rappresenti il laboratorio più avanzato d’Italia contro le politiche del Governo Meloni. Un campo largo, anzi larghissimo che per il momento sembra però tutto in salita.

Con la Segreteria del Pd regionale di lunedì scorso, si sono ufficialmente aperte le danze per mettere in piedi la macchina del centro sinistra in vista delle prossime elezioni regionali d’autunno. Continua a non esserci un’ufficializzazione della candidatura del Presidente uscente Eugenio Giani, ai tempi dalla parte di Bonaccini. Ora il partito shleiniano vuole condurle queste danze, e così tiene ancora il Presidente sulla corda. Che a sua volta sa che il partito non ha in realtà alternative. Costruire una nuova candidatura in poche settimane per buttare a mare quella vecchia sarebbe una debacle totale. Però, ora è il momento dei negoziati. Così come lo è per gli alleati. E anche qui, la danza muove i primi passi incerti. Tutti vogliono stare nel campo larghissimo, ma i veti e i mal di pancia non mancano. AVS chiede di partire dal Pd, of course, e dal Movimento 5 stelle, dimenticando Italia Viva, che pure è nel governo regionale (dettaglio non di poco conto). Mentre Renzi costringe comunque tutti a confrontarsi con la sua posizione disciplinatissima, allineata e coperta nel nome del laboratorio che dovrebbe diventare il modello nazionale per creare un’alternativa alla Meloni. «Italia viva condivide integralmente l’obiettivo del Pd toscano e del segretario Fossi – dice il renziano Francesco Bonifazi». Dire però che le divisioni non mancano, è dire poco. Per tutti gli altri le parole d’ordine sono: “discontinuità”, oppure “una nuova stagione politica”, oppure “cambiare politiche”. Le danze sono appena aperte e sembra che ci sarà parecchio da ballare prima di trovare una quadra.