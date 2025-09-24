Attacchi alla Flotilla: protesta studenti al consolato Usa a Firenze, un giovane fermato

In seguito agli attacchi di stanotte alle navi della Global Sumud Flotilla al largo di Creta: ” abbiamo deciso di scioperare, dopo un picchetto davanti a scuola – racconta una ragazza del Collettivo studentesco K1 del Liceo Machiavelli – ci siamo spostati al consolato per fare un sit-in pacifico, e ci siamo ritrovati la polizia schierata, c’è stato qualche spintone e un nostro compagno è stato fermato. Noi non ce ne andremo fin quando non sarà rilasciato”

Protesta studentesca in solidarietà con le navi della Global Sumud Flotilla, aggredite

questa notte al largo di Creta, e attimi di tensione davanti al consolato Usa di Firenze in lungarno Vespucci. Qua si sono radunati una cinquantina di ragazze e ragazzi con bandiere

palestinesi. A organizzare la protesta gli studenti del Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi insieme a quelli del liceo artistico di Porta Romana, che hanno scioperato e improvvisato un corteo. I partecipanti si sono diretti da via Santo Spirito verso il

consolato dove l’area, già protetta da transenne, era presidiata dalla polizia. Alcuni studenti avrebbero cercato di forzare il blocco, uno di loro sarebbe stato fermato. “Abbiamo deciso di scioperare, poi dopo un picchetto davanti alla scuola – racconta una ragazza del Collettivo K1 – ci siamo spostati per venire sotto al consolato per fare un sit in

pacifico. Ci siamo trovati davanti la polizia schierata, c’è stato qualche spintone e un nostro compagno è stato fermato. Noi non ce ne andremo fin quando non sarà rilasciato”