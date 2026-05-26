Sinistra Pc, Alia Plures si oppone a nostra richiesta di documenti

Il capo gruppo di Sinistra progetto comune in Palazzo Vecchio Dmitrij Palagi: “da anni Plures si oppone alla nostra richiesta di documenti”.

“Da oltre tre anni tentiamo di ottenere da Alia, oggi Plures, le informazioni necessarie a svolgere la funzione di controllo che la legge assegna alle consigliere e ai consiglieri comunali. Da oltre tre anni la risposta è sempre la stessa: no. Adesso abbiamo chiesto i dati di contabilità separata del servizio rifiuti per il 2022, 2023 e 2024; la corrispondenza tra Ato e Alia sulle contestazioni contabili emerse a marzo 2026 sulla stampa; la documentazione sull’imputazione dei costi del progetto multiutility alla Tari. Plures si è opposta formalmente”. Lo rende noto il capogruppo di Spc a Palazzo Vecchio, Dmitrij Palagi. Plures, aggiunge Palagi, “è una società a totale capitale pubblico. Il 100% elle azioni è detenuto da una sessantina di Comuni toscani. Firenze ne è il primo azionista con circa il 37%” e “non ha un solo euro di capitale privato. Gestisce servizi pubblici essenziali — rifiuti, acqua, energia — per oltre 1 milione e mezzo di cittadine e cittadini. Eppure si oppone alla richiesta di un consigliere comunale di vedere i dati contabili relativi alla Tari che quelle persone pagano e ora prova a mettersi nel mezzo anche nel rapporto con Ato”.

Palagi ricorda che “il bilancio consolidato 2025 di Plures è stato ritirato, la partecipazione in Publiacqua è in un limbo giudiziario”, “di fronte all’opposizione di Plures alla trasparenza, la giunta intende restare in silenzio o utilizzare i propri poteri di socio per pretendere chiarezza?”. Palagi chiede “di partecipare alla prossima assemblea di Ato Toscana Centro”.