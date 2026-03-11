Multiutility: Plures sale al 98% di Publiacqua

Plures sale al 98% di Publiacqua, gestore del servizio idrico integrato della Toscana centrale: il Tribunale civile di Firenze, si legge in una nota della stessa Plures, ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato partecipato da Acea e titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande.

“La sentenza – recita la nota – ha accertato l’avvenuto trasferimento ad Alia Servizi Ambientali (oggi Plures) della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentine, società veicolo controllata da Acea in Publiacqua, pari al 40% del capitale sociale, e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del procedimento”.

La sentenza, si legge ancora nella nota, “ha anche disposto il pagamento in favore di Plures di 8 milioni di euro a titolo di restituzione dei dividendi indebitamente percepiti dal socio privato dall’esercizio dell’opzione”, e “in attuazione della decisione del Tribunale, la società provvederà nei prossimi giorni a porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al disposto del Giudice, secondo le modalità e i criteri già individuati nel procedimentoSecondo il presidente di Plures Lorenzo Perra e l’amministratore delegato Alberto Irace “la decisione del Tribunale di Firenze chiude un contenzioso lungo e complesso e conferma la correttezza del percorso intrapreso dai soci pubblici negli anni scorsi. In questi anni abbiamo lavorato con serietà e responsabilità, nel rispetto delle procedure e delle decisioni delle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire stabilità e prospettiva industriale a una realtà strategica come Publiacqua”.

La sentenza, aggiungono, “rappresenta oggi un passaggio importante perché consente di proseguire con maggiore chiarezza lungo il percorso di rafforzamento della multiutility e di sviluppo dei servizi pubblici sul territorio. Il nostro impegno resta quello di continuare a lavorare, insieme ai soci e alle comunità locali, per consolidare un progetto industriale capace di garantire investimenti, qualità dei servizi e sostenibilità nel lungo periodo”.

A giudizio di Perra e Irace “se oggi questo è possibile è grazie al progetto multiutility che ha creato una realtà solida come Plures, capace di riportare l’acqua ad una gestione interamente pubblica. In questi anni il contributo di Acea è stato importante e la ringraziamo per il lavoro svolto, auspicando che possano esserci anche in futuro occasioni di collaborazione su progetti condivisi”.

“Siamo soddisfatti di questa sentenza che ha portato alla riacquisizione delle quote private in Plures, riconoscendo di fatto che la strada che abbiamo intrapreso verso l’acqua pubblica è quella giusta. Un passaggio fondamentale che va nella direzione che avevamo auspicato fin da subito”. Lo afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro dopo che il tribunale civile di Firenze ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande e accertato l’avvenuto trasferimento ad Alia servizi ambientali, oggi Plures, della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentine.

“Adesso continueremo a lavorare con i sindaci con il massimo impegno per fare in modo che questa transizione avvenga nel modo più efficace possibile – aggiunge in una nota Funaro -. L’obiettivo resta quello di garantire un servizio di qualità, attento alle esigenze dei cittadini, sostenibile e in grado di rispondere alle sfide ambientali e di crescita del territorio”.