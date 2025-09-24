Ok alla mozione per A1 gratis tra Firenze Nord e Sud dalla metrocittà

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato una mozione, presentata dai gruppi Pd, Uniti per la città metropolitana, Territori beni comuni e Territori al centro, per la gratuità del pedaggio autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti nella provincia fiorentina, “una soluzione a basso impatto infrastrutturale ma ad alta efficacia operativa”

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato una mozione, presentata dai gruppi Pd, Uniti per la città metropolitana, Territori beni comuni e Territori al centro, per la gratuità del pedaggio autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti nella provincia fiorentina. L’ok all’atto è arrivato in occasione della seduta del Consiglio metropolitano.

La misura, è stato spiegato, “rappresenta una soluzione a basso impatto infrastrutturale ma ad alta efficacia operativa”. Nell’atto viene coinvolta anche la Regione Toscana: si chiede infatti di aprire un tavolo con Autostrade per l’Italia per valutare la possibilità di applicare uno sconto o abbonamento ai residenti o pendolari dell’area metropolitana in entrata e uscita nel tratto compreso dal casello di Barberino di Mugello per la parte nord e da Incisa-Reggello per la parte sud.