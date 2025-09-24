Controradio Streaming
Mer 24 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaOk alla mozione per A1 gratis tra Firenze Nord e Sud dalla...
ToscanaCronacaServiziTrasporti

Ok alla mozione per A1 gratis tra Firenze Nord e Sud dalla metrocittà

By Viola Giacalone
Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato una mozione, presentata dai gruppi Pd, Uniti per la città metropolitana, Territori beni comuni e Territori al centro, per la gratuità del pedaggio autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti nella provincia fiorentina,

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato una mozione, presentata dai gruppi Pd, Uniti per la città metropolitana, Territori beni comuni e Territori al centro, per la gratuità del pedaggio autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti nella provincia fiorentina, “una soluzione a basso impatto infrastrutturale ma ad alta efficacia operativa”

 

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato una mozione, presentata dai gruppi Pd, Uniti per la città metropolitana, Territori beni comuni e Territori al centro, per la gratuità del pedaggio autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti nella provincia fiorentina. L’ok all’atto è arrivato in occasione della seduta del Consiglio metropolitano.

La misura, è stato spiegato, “rappresenta una soluzione a basso impatto infrastrutturale ma ad alta efficacia operativa”. Nell’atto viene coinvolta anche la Regione Toscana: si chiede infatti di aprire un tavolo con Autostrade per l’Italia per valutare la possibilità di applicare uno sconto o abbonamento ai residenti o pendolari dell’area metropolitana in entrata e uscita nel tratto compreso dal casello di Barberino di Mugello per la parte nord e da Incisa-Reggello per la parte sud.

Articolo precedente
Indumenti per bimbi con marchio contraffatto, scatta il sequestro
Articolo successivo
Pixies a luglio l’unica data italiana!

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30700Cronaca18359Politica4094Cultura & Spettacolo3817Diritti2580Sanità2524

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI