Pixies a luglio l’unica data italiana!

Per celebrare i 40 anni dalla loro formazione i Pixies annunciano il tour mondiale “Pixies 40” e un’unica data italiana il 14 luglio a Milano al Parco della musica.

Per celebrare i quarant’anni dalla loro formazione, i Pixies annunciano Pixies 40, il tour mondiale che partirà nel 2026. I primi concerti partiranno nel Regno Unito a maggio, per poi proseguire in Europa tra giugno e luglio, e arrivare per un’unica data italiana, il 14 luglio a Milano al Parco della Musica, organizzata da DNA concerti. (I biglietti saranno disponibili da venerdì 26 settembre alle ore 11 su Ticketone).

Per festeggiare questo traguardo epico la formazione storica composta da Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, si esibirà in location prestigiose, tra cui per la prima volta alla Royal Albert Hall di Londra.



Nati a Boston nel 1986, con la loro voce e il suono inconfondibile i Pixies sono diventati una delle band più importanti e pionieristiche della musica alternativa. Il loro suono immediatamente riconoscibile continua ancora oggi a influenzare nuove generazioni di musicisti. Niente glamour, poche chiacchiere sul palco, solo un’esplosione di suono incessante e travolgente.

Non è un caso che Pixies 40 parta dal Regno Unito, dove la band fu accolta per la prima volta a braccia aperte dalla stampa musicale, prima ancora di conquistare il resto del mondo. Sono passati oltre 35 anni da quando il rivoluzionario album Doolittle catapultò la band nella Top Ten del Regno Unito, e più di 20 anni dalla loro acclamata reunion al Coachella.

Come On Pilgrim è il disco del 1987, segue Surfer Rosa del 1988 e poi il famosissimo Doolittle del 1989 che si spinse ancora oltre, trasformando melodie pop in forme oscure e trascinando folle sempre più numerose ai loro concerti. All’inizio degli anni ’90, i tour incessanti in USA e in Europa li consolidarono come la band imprescindibile dell’alt-rock, fino allo scioglimento nel 1993.

Seguirà la reunion del 2004, che fu epocale con biglietti esauriti all’istante, trionfo al Coachella e un pubblico sempre più numeroso.

Oggi i Pixies sono più affilati e più potenti che mai, e soprattutto intergenerazionali.

Il decimo lavoro della band, The Night The Zombies Came, ha visto DIY Magazine definirli come “una ndelle band più coerenti e influenti del pianeta”, mentre The Telegraph ha scritto: “il grande Black Francis è toccato da un genio straordinario” e MOJO ha confermato: “questa band, la più elettrizzante e oscura, è ancora viva”.

Dopo quattro decenni e con dieci album all’attivo, i Pixies rimangono innovativi, influenti e inarrestabili.

