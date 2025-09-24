Livorno, Prefettura: nave Severn non approderà in porto

Il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi ha richiesto alle organizzazioni sindacali la cessazione del presidio in atto presso lo scalo portuale.

La prefettura di Livorno informa con una nota che, a seguito delle interlocuzioni con le competenti autorità nazionali e, in particolare, con la rappresentanza diplomatica statunitense, proseguite ad oltranza, anche nella mattinata e fino al primo pomeriggio di oggi, è stato confermato che la nave Slnc Severn non approderà nel porto di Livorno per lo scarico del materiale trasportato. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha richiesto alle organizzazioni sindacali la cessazione del presidio in atto presso lo scalo portuale.

Da parte sua USB ha confermato anche per oggil presidio , all’interno del porto di Livorno, nonostante la nave americana Severn non abbia attraccato ieri sera in banchina come inizialmente previsto e sia rimasta al largo dello scalo toscano. A spiegarlo ieri lo stesso prefetto Giancarlo Dionisi. La prefettura ha anche precisato che la nave non trasporta armi né mezzi militari ma mezzi e materiale logistico per la base Usa di Camp Darby.

“Il presidio qui al molo Italia continua – ha detto oggi Giovanni Cearolo della Usb – fino a quando non ci sarà la certezza assoluta che la nave Severn non attraccherà”