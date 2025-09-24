Controradio Streaming
Mer 24 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze: studentessa 19enne precipita da terrazzo hotel, è grave
ToscanaCronaca

Firenze: studentessa 19enne precipita da terrazzo hotel, è grave

By Domenico Guarino
firenze
Foto archivio

La giovane, in gita scolastica nel capoluogo toscano, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 é precipitata da un terrazzo posto al terzo piano dell’hotel. E’ scattato l’allarme e sul posto sono intervenute un’ambulanza e le pattuglie della polizia.

Una studentessa di 19 anni è caduta dal terrazzo di un albergo di Firenze, in piazza Indipendenza, nel centro storico della città. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è ricoverata in gravi condizioni. Tra le ipotesi non escluso che si tratti di un gesto volontario.

La giovane, in gita scolastica nel capoluogo toscano, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 é precipitata da un terrazzo posto al terzo piano dell’hotel. E’ scattato l’allarme e sul posto sono intervenute un’ambulanza e le pattuglie della polizia.

Articolo precedente
Livorno, Prefettura: nave Severn non approderà in porto

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30701Cronaca18360Politica4094Cultura & Spettacolo3817Diritti2580Sanità2524

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI