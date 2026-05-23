Flotilla: ‘nessun briciolo di umanità’

“Ho avuto a che fare con subumani che non hanno nessun briciolo di umanità”. È la testimonianza di Alfonso Coletta, il medico anestesista rianimatore, in pensione, rientrato nella notte a Siena dopo l’arresto mentre era a bordo della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.

“Mi sono rimesso in gioco dopo tante altre esperienze in campo medico partecipando a questa missione della Flotilla, è stata un’esperienza molto forte, dove ho provato in diretta tutto quello che avevo sentito raccontare da casa – racconta -. Fortunatamente non ho subito violenze fisiche notevoli come altri compagni che sono tornati con fratture varie, mi fanno ancora male i polsi con le manette messe davanti e dietro. Ci spostavano continuamente tra celle carcerarie diverse, tutta una tecnica per cercare di farti perdere l’equilibrio mentale”.

“Appena scesi da quella che io considero una sorta di campo di concentramento sono iniziate le umiliazioni, ci hanno fatto stare tutti inginocchiati, con la testa bassa perché non dovevamo vedere loro, tutti col passamontagna, non potevamo nemmeno capire quanto tempo passasse perché ci avevano sequestrato tutto, anche l’orologio” racconta Coletta sottolineando: “In sottofondo c’era continuamente una musica che poi ho capito essere probabilmente l’inno nazionale israeliano, ripetuto fino alla nausea”. “Io in un carcere del genere non lavorerei nemmeno per un milione di dollari al mese”, conclude l’attivista.