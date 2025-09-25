www.controradio.it Regionali, campagna nel vivo, si preparano i comizi finali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Iniziata da poco, la campagna elettorale in Toscana per le prossime elezioni regionali si prepara già alla conclusione. Con la Meloni in San Lorenzo e il Campo largo in Santissima Annunziata.

Sembrava appena iniziata e invece è già finita, in pratica. La campagna elettorale per le elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre è stata veramente breve. Con ufficializzazioni dei candidati arrivate tardi, un’estate in mezzo, le coalizioni, le liste e i conseguenti malumori degli esclusi, interviste, tanto territorio e qualche faccia a faccia. E così ci ritroviamo già a parlare delle giornate di chiusura di una campagna che non sarà certo ricordata negli annali degli scienziati della politica. Poca tensione, con i sondaggi che danno il Presidente uscente del Pd Eugenio Giani quasi venti punti sopra lo sfidante di centro destra, poco tempo, più in generale. Ma, tant’è. Per il centro sinistra in versione campo largo, doppio appuntamento in vista. Il primo, i 7 ottobre con i presidenti di Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna. Come a sottolineare l’esperimento campo largo, con dentro Pd, M5s, Avs e Casa Riformista (Italia Viva, Socialisti, +Europa). Il secondo il 9 ottobre, in Santissima Annunziata o al Teatro Cartiere Carrara (dipende dal tempo). Qui Giani ha chiamato a raccolta tutti i leader nazionali, dalla Schlein a Conte, da Fratoianni a Renzi. Il centro destra si ritroverà invece in San Lorenzo, piazza simbolo del degrado, per la destra nostrana. Attesi anche Salvini, Tajani e Lupi. Con tanto di palco di fronte la basilica. Anche resta ancora in piedi l’ipotesi piazza della Repubblica, come cinque anni fa. Ma erano altri tempi, la Lega era quasi al 23, oggi viene data al 6%. Gli spazi per i comizi finali vanno scelti di conseguenza alle aspettative.