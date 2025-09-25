TUTTI AL VOTO! Regionali 2025 in Toscana 25 Settembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it TUTTI AL VOTO! Regionali 2025 in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:27:14 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed In studio Eugenio Giani candidato alla presidenza della regione Toscana per la coalizione di centrosinistra con Avs, la civica Eugenio Giani presidente, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.