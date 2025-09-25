www.controradio.it Speciale Bright Night 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:45 Share Share Link Embed

Venerdì 26 Settembre torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, un’intera giornata dedicata alla scienza e alla ricerca con eventi, laboratori e attività per tutte e tutti.I protagonisti saranno come sempre ricercatori e ricercatrici che animeranno le piazze delle nostre città con esperimenti e dimostrazioni per avvicinare la cittadinanza alla scienza e al mondo della ricerca.

Intervista al professor Stefano Cannicci, referente scientifico del programma fiorentino di BRIGHT-NIGHT 2025