Prima Estate: Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ!

La Prima Estate 2026 annuncia i protagonisti del 20 giugno: Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ!

La Prima Estate svela i protagonisti di sabato 20 giugno, scegliendo di arricchire il cartellone del festival di Lido di Camaiore con una serata tutta italiana che vede quattro band di spicco della scena indipendente del nostro Paese sul palco del Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia.

Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ! sono i nuovi nomi che si aggiungono alla line-up di questa quinta edizione, affiancandosi nello stesso weekend a Jack White, The Libertines e all’unica data italiana di Richard Ashcroft. Un cartellone prestigioso – ormai quasi chiuso – che nel fine settimana successivo vede tra i protagonisti i Gorillaz e le esclusive nazionali di Nick Cave e Twenty One Pilots.

I Marlene Kuntz sul palco de La Prima Estate celebrano i 30 anni de “Il Vile”, il disco uscito nel 1996 e diventato vera e propria pietra miliare. Non un semplice concerto, ma un rito collettivo che restituisce al pubblico l’impatto incandescente di un disco che continua a infiammare il cuore del rock italiano.

I Ministri porteranno sul palco il loro ultimo album “Aurora Popolare”. Promettono un concerto rock, denso e sudato, che attraversa i loro pezzi più amati fino alle ultime novità.

Ancora un anniversario prestigioso con i Casino Royale, che tornano dal vivo con Sempre Più Vicini RELOADED tour per celebrare i 30 anni dall’uscita del disco che ha segnato il loro percorso musicale. Più che una semplice raccolta di canzoni, un progetto che unisce musica, estetica, cinema e letteratura in una forte coerenza espressiva, delineando un approccio che ha consacrato la band tra le più visionarie e influenti della sua generazione.

Con i SI! BOOM! VOILÀ! esperienza e istinto convivono, ogni suono nasce dall’altro, ogni strumento diventa voce e ogni gesto genera un dialogo. Nascono dall’incontro tra Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P. e con l’omonimo album, uscito questo gennaio per Woodworm, si confermano una band che vive di presenza, ritmo e urgenza. Un live che si prenuncia infuocato per un disco che non cerca la perfezione, ma il momento vero, quello in cui il suono si scopre vivo, imperfetto, irripetibile.