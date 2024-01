Incontro Montanari e Del Re, dialoghi in vista di possibili alleanze

“Alla politica fatta di veti ad personam, candidature imposte e accordi segreti che poco hanno a che fare con il bene pubblico, Firenze Democratica risponde col dialogo, aperto e in luoghi pubblici, con tutte e tutti coloro che hanno la volontà di immaginare e discutere di un nuovo corso per Firenze”, così oggi cecilia Del Re è intervenuta sui propri canali social rispetto all’incontro avuto ieri con Tomaso Montanari all’indomani della costituzione dell’associazione 11 agosto e nel giorno della presentazione pubblica della candidatura di Funaro alla città.

Nel giorno dell’evento di Funaro, incontro tra Tomaso Montanari e Cecilia Del Re in un bar in Borgo Ognissanti. Al centro del colloquio, evidentemente, le trattative per Palazzo Vecchio. Del Re aggiunge che dopo l’incontro con Montanari avrà altri “incontri, parimenti pubblici, che abbiamo in programma di fare nei prossimi giorni per verificare se esista un terreno comune con altri possibili alleati. Senza veti. É dal confronto con gli altri e sulla base dei progetti concreti che si misura la capacità di includere nelle proprie scelte il maggior numero di cittadini, non da generici appelli ad uniformarsi al pensiero unico”.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più direttamente dalle nostre frequenze avendo Montanari in studio e su controradio web tv martedì alle 8.40 in Tutti al voto! all’interno di Newsline e il giorno dopo toccherà proprio a Cecilia del Re (24 gennaio) e alla sua Firenze democratica.

Tutti al voto! è un luogo sonoro e video di approfondimento politico che ci accompagnerà nei prossimi mesi di campagna elettorale in vista delle amministrative ed europee di giugno.