Ex ospedale Ognissanti verso cambio di destinazione per farne residenze – L’Asl Toscana centro, proprietaria dell’ex ospedale San Giovanni di Dio in borgo Ognissanti a Firenze, avrebbe incassato il via libera da parte di Palazzo Vecchio per il cambio di destinazione d’uso della trecentesca struttura posta nel centro della città, aprendo al residenziale.

Mossa, come riporta oggi l’edizione fiorentina de La Repubblica, che permetterebbe all’Azienda sanitaria di vendere il prestigioso immobile, dotato anche di un ingresso monumentale con doppia scala, non come struttura sanitaria, per la quale non ha trovato acquirenti, ma con altre destinazioni, come appunto quella residenziale.

Fondato da un parente di Amerigo Vespucci, il vecchio ospedale sarebbe stato donato all’Asl con il vincolo di usarlo per attività sanitaria. Ma la stessa azienda sanitaria avrebbe chiesto una consulenza riguardo alla reale esistenza di tale vincolo, scoprendo che in realtà non c’è alcun obbligo di destinazione. Alla luce di questo, l’Asl avrebbe presentato un’osservazione al piano operativo comunale (Poc) per il cambio di destinazione.

In una nota Palazzo Vecchio precisa che “la scheda di trasformazione è stata oggetto di un lungo dibattito in Giunta: nessuno ha mai parlato o pensato a residenze di lusso o a ostelli, che peraltro sono vietati nell’area del centro. La giunta ha sempre ribadito che nell’area centrale della città, in linea con i provvedimenti sul blocco degli Airbnb, degli alberghi e degli studentati nel centro storico, è necessario mantenere e rafforzare la presenza non solo della residenza ma anche dei servizi alla residenza. Da qui la previsione della destinazione urbanistica nella scheda relativa a quel complesso”.

“Abbiamo preso contatti anche con la stessa Asl e le realtà del territorio – si legge ancora – per individuare funzioni e destinazioni che possono essere compatibili con questa nuova visione della città. Una proposta che stiamo vagliando è quella di richiedere di destinare le residenze che verranno ricavate lungo il fronte stradale a patrimonio pubblico, in modo da incrementare lo stock di abitazioni da mettere a disposizione per i cittadini secondo il modello dei social housing con riferimento particolare ai giovani”.

In una nota, l’assessora comunale e candidata sindaco del Pd a Firenze Sara Funaro sottolinea: “La città ha bisogno di fare spazio alle persone che la vivono, di offrire case accessibili a chi vuole costruirsi un futuro a Firenze, a partire da giovani e famiglie. Dall’immobile che ha ospitato l’ex ospedale di Borgo Ognissanti può partire un percorso che metta al centro residenza e servizi per i cittadini e che possa dare risposte alle sfide che abbiamo di fronte. A Firenze vogliamo spazi per una città vivibile per tutti e tutte”.

“Oggi leggiamo che una nuova scheda del poc che è stata inserita prevede che all’ex ospedale di San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti saranno fatte residenze private, previa quindi alienazione di questo immobile pubblico.