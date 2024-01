Maltempo in Toscana: Italia chiede Fondo di solidarietà all’Ue

Maltempo: l’Italia chiede l’attivazione del Fondo Ue per il maltempo in Toscana. Stimati danni dal 29 ottobre da 2,7 miliardi di euro.

Il Dipartimento della Protezione civile ha trasmesso a Bruxelles l’istanza di attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il maltempo che ha colpito la Toscana, a partire dal 29 ottobre scorso. L’ammontare complessivo dei danni diretti, così come emerso all’esito della ricognizione della Regione, è di circa 2.712.473.053,61 di euro.

L’istanza, inviata alla Commissione Europea entro il termine di 12 settimane dal primo danno registrato, così come previsto dal Regolamento, sarà oggetto di apposita istruttoria da parte della Commissione, all’esito della quale il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunceranno sull’eventuale stanziamento a favore del nostro Paese. Il Fondo di solidarietà dell’Ue destinato a sostenere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, è stato istituito allo scopo di “permettere alla Comunità di affrontare situazioni d’emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile”.

A Campi Bisenzio intanto è è online un ‘Bando straordinario per l’utilizzo autorizzato di alloggi Erp in favore di nuclei familiari alluvionati’. E’ quanto annunciato, in una nota, dal Comune. Da novembre, infatti, l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio è intervenuta per recuperare una parte degli alloggi Erp che erano in attesa di essere ristrutturati con la possibilità di utilizzarli per rispondere all’emergenza alluvione. “Questo intervento si unisce a un’altra serie di azioni che in questi mesi sono state messe in campo, tra cui gli avvisi pubblici, ancora aperti, per reperire camere di strutture ricettive e alloggi privati da mettere a disposizione di nuclei con fragilità e in difficoltà socio-economica”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Ballerini, annunciando la presentazione del bando.