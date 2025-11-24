Incidente auto allo svincolo dell’A11 ad Altopascio,un morto

Un uomo di 40 anni di Lucca ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 8:45 nei pressi dello svincolo autostradale dell’A11 ad Altopascio (Lucca).

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti, ma secondo le prime ricostruzioni, l’uomo con la sua auto si sarebbe scontrato con il cuneo del guard rail. Il 40enne è deceduto nonostante le manovre rianimatorie messe in atto dal personale medico intervenuto sul posto. Era stato inizialmente allertato anche l’elisoccorso, che non è poi intervenuto. Nell’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 56 anni, che viaggiava su un’altra auto, da capire in che modo coinvolta, e che è stato portato in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca, l’ambulanza della Croce Verde di Lucca, l’automedica proveniente da Pistoia (Asl Centro), i vigili del fuoco e la polizia stradale.