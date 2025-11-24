Jack White per la prima volta in Italia da solista!

Non si esibisce in Italia da diversi anni ed è uno dei nomi più amati e attesi dal pubblico rock. Jack White è il quarto headliner annunciato oggi da La Prima Estate, il festival che torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore (Lucca). L’artista di Detroit dà il via al festival venerdì 19 giugno ed è un ulteriore tassello della prestigiosa line up che già vanta Nick Cave & The Bad Seeds (in esclusiva italiana), Gorillaz e Twenty One Pilots (anche loro per l’unica data nel nostro paese). E’ la prima esibizione italiana da solista, un’occasione imperdibile in uno degli scenari più suggestivi dell’estate: un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane nella luminosa cornice della Versilia. Fondatore dei The White Stripes – da quest’anno inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame – con cui ha segnato profondamente la musica degli anni 2000, White ha costruito una carriera solista coraggiosa e imprevedibile, muovendosi tra blues, rock, folk e sperimentazione con album acclamati come Lazaretto, Fear of the Dawn e No Name, quest’ultimo considerato tra i migliori progetti del 2024. La sua musica, spesso definita “magnetica” ed “elettrica”, prende vita in performance incandescenti che mescolano nuove sonorità a quelle più classiche che il pubblico ha imparato a conoscere dalle sue band storiche, dai Raconteurs ai Dead Weather.