Jack White: “No Name”, il nuovo album in rotazione su Controradio

Preceduto da una astuta strategia promozionale, esce la versione ufficiale del nuovo disco di Jack White intitolato “No Name”. A partire da oggi in rotazione sulle frequenze di Controradio.

E’ uscito in maniera ufficiale “No Name”, il nuovo atteso album di inediti Jack White. Il disco era stato anticipato da una abile operazione di guerrillia marketing nei punti vendita della Third Man Records (l’etichetta discografica fondata nel 2001 dall’artista), dove ignari clienti lo scorso 19 luglio a sorpresa hanno ricevuto copie anonime in vinile, gratuite, direttamente inserite nei loro sacchetti di acquisto. L’album è finalmente disponibile anche in versione digitale e in vinile nero tramite il sito ufficiale dell’etichetta thirdmanrecords.com e jackwhiteiii.com. Prevista anche una versione in vinile blu disponibile nei negozi della Third Man Records e in selezionati negozi di dischi indipendenti in tutto il mondo. Fedele all’etica del DIY (acronimo di Do It Yourself), questo album è stato registrato, prodotto e mixato da Jack White nel suo Studio tra il 2023 e il 2024. Registrato ‘alla vecchia’ “No Name” ci riporta a uno stile scarno, ruvido e sincero, che ricorda gli esordi dei suoi White Stripes. Questa la tracklist del disco: “Old Scratch Blues”,“Bless Yourself”, “That’s How I’m Feeling”, “It’s Rough on Rats (If You’re Asking)”, “Archbishop Harold Holmes”, “Bombing Out”, “What’s the Rumpus?”, “Tonight (Was a Long Time Ago)”, “Underground”, “Number One With a Bullet”, “Morning at Midnight”, “Missionary” e “Terminal Archenemy Endling”.

In supporto a questa uscita discografica, Jack White si è anche esibito sul palco di uno spettacolo di beneficenza aNashville e su quello del prestigioso Newport Folk Fest. A queste esibizioni si aggiungeranno altre date live che verranno comunicate prossimamente. TOUR DATES