Le vittorie Toscane alle Olimpiadi: oro, argento e bronzo per Paolini, Macchi e Musetti

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ben 39 atleti toscani rappresentano la regione, 21 donne e 18 uomini, molti dei quali hanno raggiunto il podio in diverse discipline, come la medaglia d’oro di Jasmine Paolini nel doppio, primo oro italiano nel tennis, o l’argento di Macchi nel fioretto. Quello appena trascorso è stato un week-end di successi per gli atleti Toscani:

“C’è la Toscana nel primo storico alloro olimpico dell’Italia nel tennis. Jasmine Paolini è nata in Garfagnana e si è formata nei circoli tennistici della provincia di Lucca. Ieri ha conquistato la vittoria assieme a Sara Errani regalandoci una soddisfazione enorme. All’inizio sembrava difficile, poi però la tensione è svanita e l’incredibile medaglia d’oro ci ha fatto vivere un’emozione unica. La Regione è grata a Jasmine ed a tutti coloro che in questi giorni stanno portando in alto il nome della Toscana nello sport a livello mondiale. Sempre ieri sera lo schermidore Filippo Macchi, già ringraziato in occasione dell’argento conquistato a livello individuale, è salito nuovamente sul secondo gradino del podio nella gara a squadre di fioretto”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si congratula con la tennista toscana Jasmine Paolini che ieri pomeriggio, in coppia con l’emiliana Sara Errani, ha superato nella finale Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Elogi anche per la medaglia di bronzo conquistata sabato nel torneo di tennis maschile dal carrarese Lorenzo Musetti, che alle Olimpiadi di Parigi ha superato nella finale per il terzo posto il canadese Felix Auger Aliassime. “Si tratta di un successo straordinario, storico, che dimostra ancora una volta quanto ricco sia il nostro movimento sportivo”, afferma il presidente Giani. “La Regione, con grande soddisfazione, si congratula con lui per aver portato in alto il nome della Toscana. Tra l’altro la sua è la seconda medaglia di sempre di un tennista italiano ai Giochi olimpici”.

Nei giorni scorsi anche la medaglia d’argento vinta dalla senese Alice Volpi nella prova a squadre di fioretto femminile, nella squadra capitanata da Arianna Errigo assieme a Martina Favaretto e a Francesca Palumbo. “Quello di Alice è l’ennesimo risultato straordinario. Dopo aver vinto titoli mondiali ed europei a livello assoluto e giovanile, dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokio, adesso questa grande schermitrice arricchisce il palmares con una stupenda medaglia d’argento conquistata con la Nazionale di fioretto. Possiamo solo inviarle un sincero ringraziamento e le più vive congratulazioni”.