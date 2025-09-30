Incidente all’Osmannoro, muore uomo74enne

Stando a una prima ricostruzione sembra che l’uomo, in sella a un motorino, abbia prima urtato un camion che lo precedeva e poi a causa di questo incidente sia finito sulla carreggiata opposta di marcia venendo travolto da un altro camion.

Un uomo di 74 anni è morto stamani a causa di un incidente stradale avvenuto in via dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino (Firenze). Stando a una prima ricostruzione sembra che l’uomo, in sella a un motorino, abbia prima urtato un camion che lo precedeva e poi a causa di questo incidente sia finito sulla carreggiata opposta di marcia venendo travolto da un altro camion. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari inviati dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Sesto Fiorentino.

Via dell’Osmannoro è stata chiusa al traffico nel luogo dove è avvenuto lo scontro.