Il Meyer torna ad accogliere due piccole pazienti da Gaza

Mar 30 Set 2025
By Viola Giacalone
Il Meyer torna ad accogliere due bambine originarie di Gaza, arrivate nel
cuore della notte accompagnate dai genitori, da fratellini e sorelline. Le piccole hanno patologie gravi e dovranno essere operate.

cuore della notte accompagnati dai genitori, ma anche da fratellini e sorelline.
Si tratta di una neonata di appena dieci giorni di vita: la piccola è nata con una grave
malformazione congenita alla schiena che richiederà un intervento chirurgico appena
sarà reso possibile dalle sue condizioni cliniche. La bambina è arrivata con il babbo,
la mamma e tre minori, tra fratelli e sorelle. Dovrà essere operata anche un’altra piccola paziente di due anni, anche essa arrivata con i genitori e un fratellino: la patologia da cui è affetta comporta infatti la ripetuta formazione di cisti. La madre, incinta, è arrivata quasi al termine della gravidanza. L’arrivo di questa notte è stato reso possibile nell’ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano, grazie alla Cross e alla Prefettura di Firenze. Come accaduto in occasione degli altri corridoi umanitari, il Meyer si è attivato per accogliere i pazienti e le loro famiglie: ad attenderli, come sempre, c’erano gli operatori dei servizi sociali e anche un mediatore linguistico messo a disposizione dalla Fondazione Meyer per agevolare la comunicazione con i medici. Anche l’accoglienza è stata garantita grazie al sostegno della Fondazione Meyer.

