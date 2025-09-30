Buzzcocks, a Firenze l’unica data italiana

Buzzcocks in concerto, sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21.30 presso la Casa del Popolo di Grassina (Piazza Umberto I, Firenze). In apertura i fiorentini Spleen

Finalmente i Buzzcocks a Firenze! La storica punk band britannica sarà in concerto sabato 4 ottobre alla Casa del Popolo di Grassina nell’ambito della stagione 2025/26 del Viper Theatre “in trasferta”. Dopo l’incendio che ha devastato il club lo scorso agosto, i concerti previsti per la stagione si svolgeranno infatti tra Grassina e Scandicci.

Nati a Manchester nel 1975 i Buzzcocks sono uno dei gruppi più importanti e rilevanti della scena punk rock della fine degli anni settanta. A tirare le fila della band oggi ci sono Steve Diggle (membro fondatore, chitarra e voce), Danny Farrant (batteria), Chris Remington (basso) e Mani Perazzoli (chitarra e voce). Venerati da un esercito di fan a ogni latitudine, i Buzzcocks continuano a ispirare nuove generazioni di musicisti. Special guest della serata saranno gli Spleen, giovanissima promessa dell’alt-rock italiano, con due EP all’attivo, un sold out all’Hope and Anchor di Londra, un posto al Rebellion Festival 2025 e un album in arrivo per la storica Contempo Records. Nella stessa serata il live degli Ovines, band inglese che alla grinta abrasiva del punk aggiunge atmosfere dub-reggae. Ottima occasione per ascoltare il recente Ep “Two Bucks and a Bottle of Ketchup”

Si recupera il concerto previsto al Viper Theatre lo scorso marzo, annullato a causa dell’allerta meteo. Restano validi i biglietti acquistati per la data.