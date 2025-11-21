In Toscana neve Abetone, sull’Amiata, nell’Aretino e Lunigiana

Neve al Passo della Consuma, Val di Luce, Abetone, Pratomagno, Amiata e in Appennino oltre gli 800-900 metri; mezzi operativi in funzione e invito alla prudenza .

In Toscana è arrivata la neve, con i primi fiocchi che hanno imbiancato diverse località montane tra cui il Passo della Consuma in provincia di Arezzo, la Val di Luce e l’Abetone sulla Montagna Pistoiese, il Pratomagno, il Monte Amiata, Zeri in Lunigiana (Massa Carrara) e i rilievi appenninici oltre gli 800-900 metri. Sono possibili accumuli più consistenti nelle zone più esposte, come segnalato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, attraverso i suoi canali social. La situazione meteorologica si preannuncia in evoluzione, con la possibilità che nelle prossime ore la neve possa cadere localmente fino a quote più basse, intorno ai 400 metri. Per questo motivo, le autorità hanno attivato i mezzi operativi per la gestione delle strade e la sicurezza dei cittadini. Viene inoltre ribadito l’invito alla prudenza durante la guida e l’obbligo dell’uso delle dotazioni invernali, fondamentali per prevenire incidenti sulle strade ghiacciate o innevate. La nevicata rappresenta la prima vera ondata invernale che colpisce la regione in questa stagione, dopo un autunno generalmente mite. Il fenomeno, oltre a portare un suggestivo cambiamento paesaggistico, inizia a mettere a dura prova la circolazione, soprattutto sulle strade di montagna e in Appennino. Le previsioni confermano che nelle prossime giornate il tempo rimarrà freddo e con possibili nevicate intermittenti, soprattutto nelle aree alte. Gli operatori della Regione e le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione per garantire il regolare funzionamento dei servizi essenziali e la sicurezza di tutti, soprattutto nei punti più critici dove il ghiaccio e la neve possono rappresentare un serio pericolo.