Anziano investito e ucciso da mezzo della nettezza urbana a Bagni di Lucca

By Raffaele Palumbo
Un uomo di 78 anni è morto in seguito all’impatto con un camion per la raccolta rifiuti in piazza Aldo Moro. Intervenuti soccorsi e forze dell’ordine per i rilievi.

Questa mattina a Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, un uomo di 78 anni ha perso tragicamente la vita investito da un mezzo della nettezza urbana. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 in piazza Aldo Moro, mentre il veicolo era impegnato in una manovra. Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con due ambulanze, una medicalizzata da Borgo a Mozzano e una della Croce Rossa di Bagni di Lucca, insieme ai Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana e la polizia municipale locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta. Nonostante la rapidità dell’intervento, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno iniziato le indagini per chiarire ogni dettaglio e stabilire eventuali responsabilità. Un episodio tragico che ha scosso la comunità locale e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare nei confronti dei pedoni e degli anziani. La zona interessata è una piazza centrale e frequentata di Bagni di Lucca, e l’incidente ha sollevato nuove preoccupazioni sulla gestione della viabilità e la sicurezza delle manovre dei mezzi pesanti nelle aree urbane. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato all’investimento fatale e l’esatta posizione del pedone al momento dell’impatto.

