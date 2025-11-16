Maltempo, allagamenti a Carrara. Allerta in Toscana

Il maltempo ha colpito anche la Toscana, con allagamenti soprattutto nella zona di Carrara. L’intensità della perturbazione, soprattutto nella serata di ieri, è stata tale che, “sebbene concentrata in poche decine di minuti, ha messo in crisi il sistema fognario che non è riuscito a ricevere tutta l’acqua”, ha spiegato il Comune.

Le piogge di questa mattina, infine, sono andate ad acuire ulteriormente i problemi in particolare nella zona di Fossone, Bonascola, Avenza e Marina di Carrara. La perturbazione in transito sulla Toscana si è fatta nel corso della giornata più intensa e oltre a pioggia e temporali porta anche il rafforzamento dei venti. Per questo, spiegano dalla Regione, la sala operativa della protezione civile regionale estende l’allerta già in vigore con codice giallo a quasi tutto il territorio della regione, incluse le isole dell’Arcipelago.