Nightmares On Wax, “Echo45 Sound System”. Il Disco della Settimana.

Un omaggio alle radio pirata, ai Sound System e alla contaminazione con la musica giamaicana che ha plasmato la scena inglese tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

Nightmares On Wax è oggi il nome d’arte e il progetto musicale collaborativo del produttore George Evelyn (nato nel 1969 a Leeds, UK). Il progetto nasce inizialmente come duo electro-funk nel 1988 con Kevin Harper per poi nel tempo diventare l’espressione solista di Evelyn, l’artista con la maggiore longevità nell’organico della leggendaria etichetta Warp Records.

La sua musica è caratterizzata da una fusione di generi che include trip-hop, electronica, hip-hop, reggae, dub, jazz e soul, elementi che hanno contribuito a definire il suono downtempo britannico a partire dagli anni ’90. Smokers Delight (del 1995) e Carboot Soul (del 1999) sono tra i suoi album più noti.

“Echo45 Sound System”, già dal titolo dell’album, è un omaggio alla storia personale e musicale di Evelyn. “Echo45” è il nome di una vecchia cassa acustica che il produttore acquistò a Leeds da adolescente, un oggetto che fu catalizzatore per la sua immersione nella cultura legata ai sound system della città e che lo portò a conoscere Kevin Harper, co-fondatore del progetto. Il disco è concepito come un’esperienza di ascolto che rievoca l’atmosfera di una trasmissione radio pirata stilizzata, fondendo insieme diversi generi musicali.

“Echo45 Sound System” si compone di 13 brani inediti e una Full Continuous Mix Track che, attraverso elementi di sound design, toasting e vocal drop di figure note della scena UK come Gilles Peterson, Goldie e Daddy G, intende celebrare l’eredità e la rilevanza della cultura sound system. Musicalmente, l’opera spazia tra soul, roots, hip-hop, dub e texture elettroniche.

L’album vede la partecipazione di un gruppo selezionato di artisti ospiti. Tra i collaboratori figurano Yasiin Bey, Greentea Peng, Sadie Walker, Liam Bailey, Oscar Jerome e Ladi6. L’album è stato anticipato dalla traccia “Bang Bien”, in collaborazione con Yasiin Bey.

Il disco è disponibile in formato digitale dal 14 novembre mentre la versione fisica su doppio vinile in edizione limitata (vinile color oro) è prevista per il 5 dicembre 2025. Nightmares On Wax ha inoltre annunciato un concerto celebrativo per il 12 marzo 2026 alla Royal Albert Hall di Londra, in cui festeggerà gli anniversari dei suoi album classici Smokers Delight (30 anni) e In A Space Outta Sound (20 anni).

“Echo45 Sound System” di Nightmares On Wax è il nostro Disco della Settimana.