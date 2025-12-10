Il Mago del Gelato l’intervista! 🎧

Il Mago Del Gelato ospiti della finale del Rock Contest 2025! Per la prima volta in concerto a Firenze, la formazione milanese chiuderà la 37^ Edizione del concorso nazionale legato a Controradio, al Tenax, domenica 14 dicembre a partire dalle 21.30. L’intervista a cura di Giovanni Barbasso!

È tutto pronto per la grande finale del ROCK CONTEST di CONTRORADIO prevista per domenica 14 dicembre al Tenax di Firenze, proprio lì dove nel 1984 il Rock Contest era nato; un ritorno alle origini nel locale simbolo della cultura musicale fiorentina ed internazionale, dove il passato, ora, incontra la nuova generazione di artisti.

Dopo aver superato le fasi di selezioni e le semifinali, arrivano sul palco a contendersi il titolo di vincitore del ROCK CONTEST i 6 finalisti: Fry Days (Verona), Prolex & Zac Blue (Lucca), RXNN (Napoli), Succinto (Chioggia VE), uva (Massa Carrara), Zoe (Pontedera PI).

Per questa edizione a chiudere la finale Il Mago del Gelato, apprezzato progetto milanese che fonde afrobeat, jazz e funk con una leggerezza contagiosa e che presenta il suo primo travolgente disco Chi È Nicola Felpieri?

Tenax Via Pratese, 46, Firenze

BIGLIETTI

Sarà possibile seguire la finale in streaming sui canali di Rock Contest e Controradio

e votare su rockcontest.it