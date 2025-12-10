Controradio Streaming
Mer 10 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaFirenze: per Albanese solo un evento, ma niente cittadinanza onoraria
ToscanaPolitica

Firenze: per Albanese solo un evento, ma niente cittadinanza onoraria

By Domenico Guarino
Francesca Albanese
FRANCESCA ALBANESE, RELATRICE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE SUI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI Foto Imagoeconomica

Niente cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, ma un evento, verosimilmente un convegno, sulle sue attività per la Palestina.  In Commissione Pace approvato l’atto dopo la  mediazione tra Pd e Sinistra Pc. Il Centrodestra vota contro

Nell’atto approvato si  invita il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione a organizzare “quanto prima un’iniziativa istituzionale pubblica di conoscenza del report che mette in luce le diverse responsabilità nei crimini verso Gaza e la Cisgiordania”.Niente cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, dunque,  ma un evento, verosimilmente un convegno, sulle sue attività per la Palestina. Questa l’indicazione emersa dalla Commissione pace del Comune di Firenze, che ha approvato a maggioranza una risoluzione proposta da Dmitrij Palagi di Sinistra Pc.

Rispetto alla versione originaria – e dopo una mediazione che ha coinvolto il proponente e la maggioranza (in particolare il Pd) -, sparisce il riferimento alla cittadinanza onoraria. Per Palagi ora l’obiettivo è proporre un ordine del giorno legato alla cittadinanza onoraria per Albanese quando la risoluzione approvata oggi approderà in Consiglio comunale.

“Noi – ha detto – pensiamo che la mobilitazione continuerà perché è una esigenza reale, in politica le cose cambiano e noi contiamo che quanto prima arrivi questo atto in Consiglio e che le mobilitazioni possano produrre un effetto tale che si possa concedere la cittadinanza onoraria”.
L’atto in commissione è stato votato favorevolmente da Palagi (Sinistra Pc), Collesei (Pd), Luca Milani (Pd), Renzo Pampaloni (Pd), Andrea Ciulli (Pd) e Giovanni Graziani (Avs-Ecolò). Contrari Alessandro Draghi (FdI) e Alberto Locchi (FI). Francesco Grazzini (Iv) non ha votato perché non è presente in commissione (e non sostituisce alcun membro di Iv nella commissione) ma ha ribadito la contrarietà all’iniziativa spiegando che “si danno riconoscimenti istituzionali a figure che uniscono e non dividono”.

Tra gli intervenuti, Milani ha spiegato che “un evento in città per conoscere meglio e approfondire il report della situazione in Palestina è determinante”, per Graziani “essere divisivi o meno non dipende dalla persona, ma dipende da come si recepisce il messaggio della persona”.

Secondo Draghi “hanno fatto molto più per la pace Trump e Meloni che Albanese. Non ero d’accordo sulla cittadinanza onoraria, non sono d’accordo a fare un dibattito a senso unico sulla relazione che Albanese ha fornito. In questa commissione non si è mai sentito chi la pensa diversamente su Israele e Palestina”. Locchi ha motivato il voto contrario spiegando che preferisce “dar premi ai volontari che ci aiutano tutti i giorni”. “Io – ha concluso Collesei – non ho nessun interesse a sentire le controparti perché in questa commissione viene esaminato il rispetto del diritto internazionale”.

Articolo precedente
Deleghe Giani, Tomasi (FdI): “O non si fida dei suoi assessori o è pazzo”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31029Cronaca18622Politica4175Cultura & Spettacolo3836Diritti2619Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI