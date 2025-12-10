Turismo: un visitatore su due arriva a Firenze in treno

Lo afferma una ricerca SWG. Il 57% lo sceglie per evitare lo stress del traffico e della ricerca di parcheggio. In generale il treno è il mezzo privilegiato per il turismo culturale in Italia, piace all’87% dei cittadini che lo scelgono per raggiungere le città d’arte (mete preferite dall’80% dei turisti).

Ma quali NCC, quali pullman, quali autonoleggi: Firenze è raggiunta da quasi un visitatore su due (il 49%)…. in treno! E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da Swg per Trainline, piattaforma di vendita online di biglietti di treno e pullman, e presentata in collaborazione con il Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence.

Dal rapporto emerge che il 57% dei viaggiatori sceglie il treno per evitare lo stress del traffico e della ricerca di parcheggio. Due italiani su tre (il 68%), secondo Swg, hanno visitato Firenze negli ultimi cinque anni, e tra loro la scelta del treno si rivela parti forte tra le nuove generazioni. La soddisfazione generale per la visita a Firenze è pari all’84%, con l’offerta culturale che raccoglie l’87% di apprezzamento. Per quattro italiani su cinque (79%), inoltre, l’Alta velocità ha cambiato in meglio le opportunità di spostamento ed ha aumentato l’attrattività per studenti e professionisti (79%) e favorito le collaborazioni con le altre città (78%).

Andrea Saviane, country manager per l’Italia di Trainline ha spiegato che “offrendo una piattaforma semplice e intuitiva, non solo rispondiamo a un’esigenza di comodità, ma promuoviamo attivamente un modello di turismo più moderno e rispettoso dell’ambiente”. Per Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence “Firenze ha bisogno di un turismo che sappia muoversi in modo sempre più consapevole e sostenibile.

In questo senso, partnership come quella con Trainline, nata per la diffusione dei valori condivisi della campagna #enjoyrespectfirenze e consolidatasi negli ultimi mesi, testimoniano il valore della collaborazione tra istituzioni e partner privati”. Jacopo Vicini, assessore al turismo del Comune di Firenze ha spiegato che “l’utilizzo del treno ci permette di favorire un’accessibilità sostenibile alla nostra area Unesco, migliorando la qualità dell’esperienza dei visitatori e alleggerendo la pressione sulla città”.