Firenze: il 13 dicembre inaugura il nuovo Mercato di Sant’Ambrogio

Il 13 dicembre sarà inaugurato il mercato di Sant’Ambrogio, a Firenze, dopo i lavori di riqualificazione che hanno visto la realizzazione delle nuove coperture esterne sotto le quali tornano in questi giorni tutti i banchi del mercato, sia di generi alimentari che non alimentari: l’investimento complessivo è stato di circa 1,9 milioni di euro.

La cerimonia sarà alle 9,30 alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, del presidente di Confcommecercio Tocana Aldo Cursano e del presidente del Consorzio Mercato di Sant’Ambrogio Luca Menoni. A seguire sarà inaugurato anche il Charity Corner realizzato all’interno del Mercato dal Consorzio e dalla cooperativa sociale Made in Sipario onlus, uno spazio per la vendita di gadget e creazioni artigianali del laboratorio fiorentino dell’associazione, che dal 2011 offre opportunità lavorative e formative a persone con disabilità intellettiva o particolari bisogni.

“Il mercato di Sant’Ambrogio è sempre più bello – dice Vicini – è uno degli spazi più autentici e vissuti dalla nostra città e dai nostri cittadini, e al tempo stesso un luogo di lavoro nel cuore di Firenze a cui tutti noi siamo affezionati. Come amministrazione siamo impegnati nella valorizzazione e nella salvaguardia di attività come questa, così come nella promozione dei mercati storici sia a livello locale che internazionale; se pensiamo a cosa è davvero e a cosa vogliamo che Firenze continui ad essere anche in futuro, non possiamo non avere questi luoghi come riferimento”.

“Sabato – prosegue l’assessore – inauguriamo le nuove coperture, nuovi impianti al servizio degli esercenti e un mercato profondamente rinnovato a favore dei cittadini. Abbiamo dovuto aspettare qualche mese per il ritrovamento in corso d’opera della pavimentazione storica, ma grazie alla piena collaborazione con la Soprintendenza i nostri uffici hanno saputo valorizzare al meglio questa scoperta migliorando ulteriormente la a qualità di questo luogo. L’invito a tutti è a partecipare numerosi all’inaugurazione”.