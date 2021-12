I Quiet Pig presentano il nuovo LP “This Is a Paragraph”

Formati nel 2007 da Robert e Fabio, i Quiet Pig si sono sciolti nel 2009, per poi riformarsi nel 2012 con la formazione attuale. Il primo EP Personae è uscito nel 2014 e This Is a Paragraph è l’album di debutto per Santa Valvola. (Santa Valvola è una etichetta che si occupa di promozione musicale di gruppi indipendenti tramite la produzione di dischi e l’organizzazione di eventi sul territorio di Prato). Registrato e mixato da Pasquale “Pape” Mariniello viene masterizzato da Alessandro “Ovi” Sportelli, storico collaboratore di Prozac+ e Sick Tamburo.

Alla registrazione del disco partecipa anche Lorenzo Frosini (Lady in the Radiator), chitarre e scrittura delle tracce 3 e 10. Nell’ultimo anno i Quiet Pig hanno partecipato all’edizione 2020 del Rock Contest di Controradio arrivando in finale.

Tra il 2020 e il 2021 tutte le canzoni dei Quiet Pig sono state messe in onda sul podcast “The Watt from Pedro Show” di Mike Watt, storico bassista di Minutemen, fIREHOSE e reunion di Iggy Pop and the Stooges.