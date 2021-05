I nuovi appuntamenti con Amici della Musica Firenze

Il fine settimana degli Amici della Musica si inaugura con un concerto dedicato a Piero Farulli, in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole e con Farulli 100. Domenica 30 maggio invece, alle ore 21.00 il Chaos Quartet e la pianista Jin Ju.

Sabato 29 maggio, ore 16.00, al Teatro della Pergola, si esibirà l’Orchestra Giovanile Italiana, che per l’occasione volge lo sguardo al grande repertorio cameristico eseguendo il Quartetto per archi n. 15 in sol maggiore, D. 887 di Franz Schubert.

Come prime parti degli archi figureranno Lorenza Borrani nel ruolo di spalla, Clara Franziska Shötensack al violino, Francesca Piccioni alla viola e Ursina Maria Braun al violoncello, che hanno condotto in veste di docenti per l’OGI un percorso di formazione volto a traghettare in orchestra lo spirito e il modo di suonare del quartetto d’archi.

Un concerto perfetto per la dedica a Piero Farulli, violista del Quartetto Italiano, fondatore della Scuola di Musica di Fiesole e dell’Orchestra Giovanile Italiana. A lui va il merito, per primo in Italia, di aver concepito l’importanza di un’orchestra che formasse le giovani eccellenze italiane alla carriera orchestrale.

Domenica 30 maggio invece, alle ore 21.00, il Chaos Quartet e la pianista Jin Ju suoneranno il Quartetto in re maggiore K499 “Hoffmeister” di W.A Mozart e il Quintetto con pianoforte in fa minore op. 34 di J Brahms. Il Quartetto è il vincitore del Premio “V.E. Rimbotti” 2020, prestigioso concorso che negli anni ha laureato quartetti come il Pavel Haas, l’Apollon Musagete, l’Adorno.

Jin Ju è riconosciuta dalla critica internazionale come una delle più interessanti artiste della sua generazione per la perfezione tecnica, la sensibilità appassionata e l’incredibile trasparenza dei dettagli narrativi, e considerata in Cina tra i più grandi virtuosi del suo Paese. Anche in questo caso l’iniziativa vede la collaborazione della Scuola di Musica di Fiesole.

I biglietti sono in vendita su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro della Pergola. Info tel 055/607440