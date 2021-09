Sabato 25 settembre 2021 con ingresso libero dalle 17 del pomeriggio: Hound Dog Festival! Con The Di Maggio Bros, Rock’n’Roll Kamikazes, The Cosmics, Backseat Boogie e tanti altri..mercatino modernariato, scuola di ballo dischi, barber shop

Sabato 25 settembre Ultravox Firenze è rockabilly. Dal primo pomeriggio a tarda sera, nello spazio estivo del Parco delle Cascine, va in scena Hound Dog Festival, una scorpacciata di rock’n’roll, surf e affini. Concerti e selezioni musicali, ma anche scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema. Tutto a ingresso libero.

Si parte alle 17.00 con Dj Aladino e Dj Little, a vestire i panni del bravo presentatore c’è Dr. Feelgood, mentre a scaldare ampli e mic ci pensano Surfer Joe aka Lorenzo Valdambrini, i milanesi Backseat Boogie e i misteriosi Cosmics.

Si prosegue con Di Maggio Bros, da sempre sotto la guida di Marco di Maggio, unico artista italiano della Rockabilly Hall of Fame, esponente di punta della scena R’n’R internazionale, eletto dalla stampa specializzata tra i migliori chitarristi mondiali.

Il tempo di riprendere fiato e sul palco salgono i Rock’n’Roll Kamikazes: la band capitanata Andy Macfarlane (ex Hormonauts) che presenta il nuovo album “Campari & Toothpaste”.

INFO: A chi viene in auto si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf LC (attiva fino alle due di notte) che collega Piazzale delle Cascine con l’Anfiteatro. Chi viene in Tramvia può scendere alla fermata Cascine e utilizzare la navetta Ataf LC. Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android

Sabato 25 settembre 2021 – ingresso libeo

Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze