Festival Economia Civile, Confcooperative: “bisogno di nuove pratiche dai territori”

“Come Confcooperative mettiamo in modo le buone pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia rianimare le comunita’ ed i territori per ridurre al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha esasperato la poverta’ ed anche la ripresa del Pil non ci da’ dati positivi sull’occupazione”. Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente Confcooperative, a margine del Festival dell’Economia civile in svolgimento a Firenze. “Abbiamo bisogno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui territori – ha aggiunto Gardini – In questi giorni di Festival faremo capire come l’impegno sui territori possa portare ad un nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo dell’economia civile che non va in contrapposizione con il pubblico, ma che da’ sostanza e realismo al piano nazionale che e’ la grande sfida del nostro paese”.

Parlando di giovani e occupazione, Gardini ha dichiarato: “Sono molto preoccupato per i giovani, ma non solo. Sono preoccupato anche per chi perde il lavoro a 50 anni, che rischia di scomparire totalmente dal mondo del lavoro. Dobbiamo avere una politica di attenzione alle poverta’ e agli ammortizzatori sociali, guardando con importanza al lavoro. Dobbiamo, quindi, guardare a chi non ce la fa e preoccuparci di intervenire, garantendo lavoro. Anche il percorso scolastico dovra’ essere piu’ vicino a quello lavorativo e con politiche attive, invece, si potra’ riavvicinare alla realta’ lavorativa chi l’ha persa in precedenza”.