Festival Economia Civile, Nardella: il caso Gkn emblema dell’anti etica

Festival nazionale dell’economia civile: l’edizione 2021 si è aperta questa mattina nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”, il titolo della tre giorni che vedrà alternarsi rappresentanti del Governo, delle istituzioni locali, economisti, studiosi e rappresentanti dell’associazionismo.

“Nel sito web del fondo Melrose sono ben evidenziati concetti come etica, responsabilità sociali, sostenibilità. Ma cosa c’è di etico nel licenziare 422 persone con una mail senza aprire un confronto con i sindacati e rifiutando quello con le istituzioni che rappresentano il territorio? Cosa c’è di etico nel chiudere una fabbrica e aprire la produzione in un altro Paese dell’Unione europea” sfruttando il dumping salariale e quello sui diritti sociali? “Non c’è proprio niente di etico”. Lo sottolinea il sindaco Dario Nardella, aprendo il Festival nazionale dell’economia civile 2021, in corso nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. “Il modo con cui si è sviluppato il caso della Gkn è davvero sorprendente e inedito. Da sindaco della Città metropolitana non ho avuto alcuna opportunità per parlare con chi davvero ha in mano i destini di questa azienda: nessun membro, manager o parte del management del fondo finanziario” inglese Melrose “si è mai palesato in questo territorio e ha mai accettato un confronto con le istituzioni. Qui spesso ci troviamo a parlare con gli avvocati dell’azienda”.