Gio 6 Nov 2025
Guida turistica ‘Schiaffeggiata in tram a Firenze perché ebrea’

By Raffaele Palumbo
Schiaffeggiata sul tram a Firenze perché riconosciuta come ebrea da una stella di David. Il gesto razzista è raccontato a La Nazione da una guida turistica, Francesca Rachel Valle.

“Stavo tornando da un controllo all’ospedale di Careggi, all’altezza della fermata Fallaci Strozzi, vicino alla Fortezza da Basso, un uomo che parlava arabo si è avvicinato, ha detto qualcosa fissando la stella, ma non ho capito cosa, forse un insulto, e mi ha dato uno schiaffo all’improvviso”, racconta Francesca Rachel Valle, cresciuta nel ghetto ebraico di Venezia, da 24 anni a Firenze, storica dell’arte e autrice di testi. “Mi sono caduti gli occhiali – prosegue -, sono rimasta impietrita, appena si sono aperte le porte sono scesa e sono corsa a casa”, “tremavo, ho avuto paura, per tre giorni non sono uscita di casa”.
Il monile con la stella di David lo porta al collo, è visibile. In tramvia “non avevo detto nulla, fissavo fuori in attesa di scendere”, “è stato un gesto agghiacciante che non so spiegarmi”, aggiunge ricordando però che nel 2024 era successo che una cliente le avesse disdetto una visita guidata quando poi ha saputo che lei è ebrea. L’episodio dello schiaffo, invece, risale a metà settembre. Nei giorni scorsi ha deciso di scrivere alla premier Giorgia Meloni “per raccontarle la mia esperienza”. Nell’immediatezza dei fatti Francesca Rachel Valle non aveva fatto denuncia alle forze dell’ordine. “Di solito passa tutto in cavalleria, ho lasciato perdere”, ha spiegato dicendo però che dal 7 ottobre 2023 “il clima è diventato più pesante” per gli italiani di religione ebraica. Tra i suoi conoscenti ebrei, dice, “c’è chi evita di esporsi, chi non indossa più simboli religiosi”.

