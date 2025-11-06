A Lucca conducente bus aggredita con bottiglie

A Lucca una conducente di Autolinee toscane è stata aggredita questa mattina intorno alle 8 da due persone armate di bottiglie.

“Quello che è accaduto stamani a Lucca, quando una nostra lavoratrice è stata aggredita da due persone armate di bottiglie, è un fatto molto grave che desta grande preoccupazione in tutti noi – ha detto l’Ad di At Franco Middei -. E ci preoccupa prima come cittadini che, ovviamente, come azienda di trasporto che garantisce un diritto a tutti e tutte: non è ammissibile che mentre le persone vanno a lavorare o a scuola, di prima mattina, possano verificarsi scene come questa, con persone che si sentono impunite (e non lo saranno)”. Middei, in qualità di amministratore delegato di Autolinee toscane ha voluto “prima di tutto esprimere la piena e totale solidarietà, sia mia personale che di tutta l’azienda, alla nostra conducente e garantirle che la affiancheremo in qualsiasi azione legale intenderà intraprendere. Poi voglio ringraziare a nome di At le forze dell’ordine che sono subito intervenute per garantire la sicurezza della nostra autista e degli altri clienti: ciò testimonia ancora una volta che con i responsabili della nostra sicurezza, come At, abbiamo una relazione costante ed efficace di cui voglio prima di tutto ringraziare prefetto e questore e ovviamente gli agenti di pubblica sicurezza che ogni giorno ci affiancano nel nostro lavoro. Come azienda abbiamo investito e stiamo investendo tanto per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori e clienti: dai sistemi di videosorveglianza ai dispositivi di pronto allarme a disposizione degli autisti e molto altro”.